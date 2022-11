UFFICIALE – Trapani firma Roberts Stumbris

La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con Roberts Stumbris, ala di 199 cm e 88 kg.

Il giocatore di nazionalità lettone ha accettato la proposta annuale della Pallacanestro Trapani fino al termine della stagione sportiva.

Il giocatore è atteso a Trapani in serata e domani mattina eseguirà le visite medico-sportive.

Stumbris viene da un’annata positiva in Polonia dove con la maglia del Gtk Gliwice dove ha realizzato interessanti medie/partita: 13,4 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Il giocatore, che nel suo palmares può vantare anche un argento europeo con la Lettonia Under 20 nel 2013, ha disputato la fase di pre-season con la maglia della Germani Brescia.

Relativamente all’arrivo del giocatore lettone l’amministratore delegato Nicolò Basciano ha così commentato: “Avevamo la necessità di sostituire Jenkins ed abbiamo vagliato numerosi profili validi ma abbiamo atteso di capire quale potesse essere il giocatore che meglio si potesse adattare alla nostra squadra visto che il Regolamento prevede di scegliere solo un giocatore comunitario o un americano già vistato in Italia. Sono fiducioso del fatto che Stumbris avrà un buon impatto fin da subito”.

Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Pietro Basciano: “Sono felice che Trapani si sia interessata a me. So che il campionato italiano è difficile e molto competitivo, sono molto grato per questa opportunità ed ho una voglia incredibile di ritornare in campo. Sicuramente sarà una tappa importante per la mia carriera ed aiuterò lo staff ed i miei compagni per il raggiungimento del nostro obbiettivo”.

Daniele Parente, coach della Pallacanestro Trapani, si è così espresso: “Siamo contenti che Roberts abbia accettato subito la nostra offerta visto il momento di difficoltà relativamente al numero di giocatori a disposizione. Riempirà uno spot dove eravamo carenti, può giocare in due ruoli, ha delle spiccate doti offensive ed esperienza in vari campionati europei”.

A Roberts Stumbris va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

Dario Gentile – Responsabile Comunicazione Pallacanestro Trapani