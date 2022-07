UFFICIALE – Trapani prolunga con Mollura e conferma Guaiana e Massone

La 2B Control Trapani è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Marco Mollura che si legherà alla Pallacanestro Trapani per altre 3 stagioni.

Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo prolungamento con la società del presidente Pietro Basciano: “Tutti sanno quanto io ami giocare vestendo i colori della mia città e della squadra per cui tifo. Per me sarà un grande onore continuare ad essere il capitano della Pallacanestro Trapani. Quest’anno saremo un gruppo giovane ma sono sicuro che lavorando duramente potremo toglierci molte soddisfazioni”.

Molto soddisfatto anche l’amministratore delegato Nicolò Basciano: “Marco per noi è un giocatore fondamentale non solo per quello che ci da in campo ma anche l’entusiasmo con cui condivide tutte le nostre attività. La sua trapanesità ed il suo amore per i nostri colori ci permetteranno di avere ancora un grande capitano per le prossime stagioni”.

La Pallacanestro Trapani è altresì felice di comunicare che per la prossima stagione Federico Massone e Vincenzo Guaiana continueranno ad indossare la maglia granata. Per entrambi un altro anno di contratto.

Col prolungamento del contratto di capitan Mollura e con la conferma di Federico Massone e Vincenzo Guaiana la campagna acquisti della 2B Control Trapani può dirsi conclusa.

Daniele Parente, coach della Pallacanestro Trapani, ha così commentato: “Il prolungamento di Marco ha un grande valore, perché è il capitano, ha sposato il progetto e non ha ceduto alle lusinghe del mercato. Sono contento anche per la conferma di Guaiana perché è trapanese e perché dovrà dare continuità al suo percorso di crescita, soprattutto perché sarà per lui il primo anno da senior. Massone sarà il nostro playmaker titolare, avrà molta responsabilità e dovrà guidare il gruppo ma allo stesso tempo dovrà aggiungere altre frecce al suo bagaglio tecnico”.

Dario Gentile – Responsabile Comunicazione Pallacanestro Trapani