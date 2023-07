UFFICIALE – Trapani Shark annuncia sei giocatori in un colpo solo: Marini, Mobio, Imbrò, Mian, Pullazi, Mollura

Non è stata una trattativa semplice ma Pierpaolo Marini era il primo giocatore nella lista dei desideri della Trapani Shark.

Ecco il primo commento del giocatore:

Accetto questa nuova sfida con grande entusiasmo e voglia di fare, consapevole che posso fare ancora meglio. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me e per la pervicacia con cui hanno creduto nelle mie potenzialità: sono pronto a ripagarla in campo. Non vedo l’ora di conoscere la città di Trapani e i nuovi tifosi. A presto

Pierpaolo Marini

Joseph Mobio è reduce dalla vittoria del campionato con la maglia della Vanoli Cremona con cui si è messo in mostra per tutta la stagione.

Fortemente voluto dallo staff tecnico farà parte del quintetto base della nuova Trapani Shark.

Sono carico di iniziare questa nuova avventura a Trapani, riesco a sentire l’entusiasmo e la volontà di fare grandi cose, sono fiducioso che la città di Trapani ed i suoi abitanti ci accompagneranno in questo percorso

Joseph Mobio

Il talentuoso play/guardia classe ’94 Matteo Imbrò ha fortemente voluto tornare a Trapani dove era stato nel 2007/2008, agli albori della sua prestigiosa carriera.

Ecco il primo commento del giocatore:

Sono molto contento di aver firmato per Trapani! Ringrazio il presidente Antonini e coach Parente per avermi scelto di far parte di questo progetto con grandi ambizioni. Tra l’altro sono legato a questa città perché il primo anno in cui sono uscito veramente fuori di casa per il basket l’ho trascorso qui. Sono pronto e molto motivato per questa nuova stagione Matteo Imbrò

L’esperto giocatore che lo scorso anno ha vestito la casacca di Scafati, sposa con entusiasmo il progetto della Trapani Shark.

Ecco il primo commento del giocatore:

Il percorso che ha portato alla scelta di sposare il progetto di Trapani è stato molto breve. La chiamata con coach Parente è stata fondamentale per capire la portata del progetto e della grande ambizione che questa società ha già nel breve periodo. Sono queste le motivazioni che mi hanno portato a sposare la causa Trapani con grande interesse e coniugare le mie ambizioni con quelle del club. Mi sto allenando per essere pronto ad inizio preparazione, per fare in modo che sia una grande stagione per me e per la società. Fabio Mian

E’ stato il giocatore simbolo delle ultime stagioni ed il capitano: il trapanese doc Marco Mollura non poteva non sposare l’ambizioso progetto del presidente Valerio Antonini.

Ecco il primo commento del giocatore:

Sono carico come non mai e non vedo l’ora di iniziare questa nuova grande avventura. L’opportunità di giocare in una squadra che vuole vincere il campionato sarebbe da sola già una cosa stupenda, ma farlo da capitano, nella squadra della mia città è un sogno che si avvera. Ringrazio di cuore il Presidente per la fiducia che mi ha sempre dimostrato e Daniele per avermi voluto ancora con sé

Marco Mollura

Il giocatore italo-albanese ritornerà a vestire quella maglia granata che aveva indossato nel 2018/18.

Ecco il primo commento del giocatore: