UFFICIALE – Trapani Shark, coach Daniele Parente firma un biennale

Il coach recordman di presenze nella storia della pallacanestro trapanese resta saldamente al comando nell’ambizioso progetto della Trapani Shark del Presidente Valerio Antonini.

Sono molto contento di aver ricevuto la fiducia del nuovo presidente Antonini. So perfettamente che sarà una sfida del tutto nuova, ambiziosa e vincente già nel brevissimo periodo. Perciò sarà per me molto stimolante ed un’occasione di grande crescita professionale. Stiamo allestendo un roster di giocatori e uomini pronti a soddisfare le richieste chiare della proprietà e sono sicuro che anche i tifosi ci daranno una mano per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati.

Daniele Parente