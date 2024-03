By

Il Trapani Shark comunica di aver sollevato coach Daniele Parente dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e la serietà dimostrata in tutti questi anni trascorsi a Trapani e gli augura le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra verrà affidata ad un Nuovo Responsabile tecnico nelle prossime ore.

Uff stampa Trapani Shark