UFFICIALE – Trapani Shark ingaggia Pugliatti

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con Fabrizio Pugliatti, guardia/ala italo-venezuelana di 200 cm e 85 kg.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Sono grato di questa opportunità perché allenarmi con dei compagni di squadra così forti mi farà crescere come giocatore. Avrò le mie chance di farmi conoscere e sono a disposizione di coach Parente. Ho tanta voglia di giocare e di migliorare”.

Daniele Parente, coach della Trapani Shark, ha così commentato: “Siamo contenti di avere con noi Pugliatti perché si tratta di un giovane prospetto che ci darà freschezza ed entusiasmo. E’ un ragazzo giovane e volenteroso che ha già maturato molta esperienza, anche in A2. Contiamo molto sul suo atletismo e la voglia di emergere”.

LA SCHEDA

Fabrizio Pugliatti, nato il 10 febbraio 2004, è un giocatore di basket professionista che ha concluso l’ultima stagione giocando in A2 per la Stella Azzurra Roma: 3.4 punti e 1.9 rimbalzi per lui.

Pugliatti è stato convocato dalla Nazionale maggiore del Venezuela con cui ha disputato 2 partite contro Francia e Spagna (5 punti per lui).

A Fabrizio Pugliatti va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK