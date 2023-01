UFFICIALE – Treviglio aggiunge ulteriore esperienza, ecco Luca Vitali

La Blu Basket 1971 comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Luca Vitali, play/guardia di 201 centimetri, nato il 9 maggio 1986 a San Giorgio di Piano (Bologna). Il giocatore sarà presentato martedì 10 gennaio (domani) alle ore 11:30 con una conferenza stampa presso la sala stampa del PalaFacchetti. Vitali è un playmaker puro di grande fisicità con doti eccezionali di passatore: con Cinciarini detiene il record del maggior numero di assist in una sola gara (18, registrato in due occasioni) di Serie A ed è al terzo posto, dietro a Pozzecco e Cinciarini, nella graduatoria “all time” della massima serie. Luca è fratello maggiore di Michele, anch’egli giocatore di basket attualmente in forza a Reggio Emilia: anche i genitori hanno giocato a pallacanestro ad alti livelli. Vitali (con Recalcati e Myers) ha fatto parte del cast del film diretto dal regista Alessandro Valori, “Tiro libero”, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017.

BLU BASKET, LA CARRIERA DI LUCA VITALI

Luca Vitali inizia a giocare nelle giovanili della Virtus Bologna con cui esordisce in EuroLega (2002/2003) ma, dopo una breve parentesi in Legadue con Castelmaggiore, i suoi primi minuti in Serie A sono con la Mens Sana Siena con la quale partecipa alla festa del primo scudetto (2004). Nello stesso anno, con le giovanili senesi vince anche i titoli Under 18 e Under 20. Nel 2005 approda a Montegranaro, dove conquista la promozione nella massima categoria il primo anno e, successivamente, lavora con coach Alex Finelli, ottenendo lo storico accesso ai playoff. All’Olimpia Milano si ferma per un anno (2008/2009), firmando anche un high in EuroLega di 32 punti con il Panionios Atene. Due stagioni alla Virtus Roma e poi il ritorno alla Virtus Bologna (2011/2012), di nuovo chiamato dall’attuale tecnico della Blu Basket. Nel 2012 inizia la militanza con la Vanoli Cremona, intervallata dalle esperienze a Venezia, e in Liga ACB spagnola con la maglia del Gran Canaria. Cremona, dove vive con la famiglia, diventa la sua città d’adozione. Dal 2016 al 2021 è a Brescia, dove condivide quattro annate con Brian Sacchetti, oltre a giocare tre edizioni di EuroCup. Nel 2021/2022 firma per Napoli, sempre in A, dove trova Pierpaolo Marini ed Eric Lombardi, prima di chiudere la stagione disputando i playoff con la maglia di Cantù, sino a gara5 della finale promozione, vinta da Scafati.

Nota • Luca Vitali ha preso parte a 17 campionati di Serie A con nove diverse società, raggiungendo i playoff in 6 occasioni: 484 presenze con medie di 7,8 punti, 2,6 rimbalzi, 3,7 assist, percentuali di tiro del 45% da due, 33% da tre e 85% nei liberi. Ha partecipato a 5 edizioni della Coppa Italia (8 gare, 11,3 punti), disputato 5 edizioni di EuroLega (33 presenze, 7,2 punti) e 3 di Euro Cup (33 presenze, 6,2 punti). In Legadue ha giocato con Castelmaggiore, Virtus 1934, Montegranaro. Lo scorso anno ha disputato i playoff di A2 con Cantù: 12 presenze con 4,5 punti e 4,2 assist. Nel periodo 2006/2019 ha collezionato 149 presenze con la Nazionale (con CT Recalcati, Pianigiani, Messina e Sacchetti) segnando 449 punti (3,0 a gara). In biancoblù vestirà la canotta numero 7.

Uff stampa Blu Basket Treviglio