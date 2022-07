UFFICIALE – Treviglio conferma il giovane Soma Abati Touré

La Blu Basket 1971 comunica di aver prolungato l’accordo con l’atleta Soma Abati Touré, ala di 195 cm per 88 kg, nato il 22 aprile 2002 a Palermo, che disputerà così la quarta stagione in biancoblù. Soma è un giocatore con ottime qualità atletiche, una particolare dote di posizionamento a rimbalzo e capacità difensive su avversari anche di diversa taglia. È un giocatore in crescita sia sotto l’aspetto personale sia tattico.

«Soma è un atleta dalle enormi potenzialità ed ha tutte le caratteristiche per ritagliarsi un ruolo all’interno del nostro gruppo squadra. Lo scorso anno ha avuto occasione di dimostrare anche in partita i progressi di cui siamo testimoni durante il lavoro settimanale in palestra, da lui ci aspettiamo un ulteriore passo in avanti».

Euclide Insogna, direttore sportivo Gruppo Mascio Blu Basket

Blu Basket, la carriera di Soma Abati Touré

Soma Abati Touré è un prodotto del vivaio BluOrobica ed ha disputato gli Europei Under 16 con la Nazionale (a Novi Sad nel 2018) e la Next Gen Cup con la Vanoli Cremona (2019/2020). A 16 anni esordisce in Serie A2 con la Blu Basket (2018/2019), l’anno seguente torna in BluOrobica per disputare il campionato C Silver. Nel 2020/2021 è di nuovo in biancoblù, mentre nella stagione appena conclusa si alterna tra la C Gold con il Romano Basket e la A2 con la canotta Gruppo Mascio.

Nota • Nei precedenti campionati di A2, Soma Abati Touré ha collezionato 19 presenze segnando 20 punti (1,1 a incontro in 4′ di media sul parquet) tirando con il 67% da due.

Uff.Stampa Blu Basket Treviglio