UFFICIALE – Treviglio e coach Alessandro Finelli avanti insieme

Al PalaFacchetti, il presidente della Blu Basket 1971, Stefano Mascio, ha incontrato i giornalisti durante la conferenza stampa di chiusura della stagione 2022/2023 per un bilancio dell’annata, dopo la sconfitta di gara4 nella semifinale playoff contro Torino.

Il massimo dirigente biancoblù ha esordito con importanti ringraziamenti ai diversi protagonisti di questa annata sportiva. «Ringrazio il Gruppo Mascio perché ha sempre condiviso le mie scelte, crede in questo progetto e lo sostiene; gli sponsor storici e nuovi, che hanno vissuto con noi una grande stagione, dimostrando grande attaccamento e seguito; i tifosi, che ci hanno sostenuto, rivedere questa mattina lo striscione “Grazie Ragazzi” mi ha emozionato, facendomi capire che abbiamo fatto qualcosa di importante. Ringrazio lo staff, tutti i collaboratori e, naturalmente, la squadra che ci ha fatto vivere questa bella stagione, oltre a tutti i soci che, con grande coesione, hanno lavorato su tutti i fronti in maniera unitaria, anche nei momenti più difficili; infine, la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, sacrificandosi anche per seguirmi in tutti i miei impegni».

Il presidente Mascio ha poi tracciato un bilancio positivo della stagione. «Quest’anno abbiamo concretizzato una crescita evidente e veloce. Sono arrivati tifosi e sostenitori nuovi, abbiamo fatto un lavoro intenso sul territorio, abbiamo portato nuovi progetti, siamo partiti con l’Academy, abbiamo illustrato il programma del nuovo palazzo dello sport. Si è concluso il secondo anno di un piano triennale che resta quello di andare in Serie A. Il campionato di quest’anno è stato comunque di alto livello. La conclusione, con due sconfitte di un punto, lascia l’amaro in bocca. Potevamo meritare di più, però Torino è stato un avversario duro. Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile, sia per le numerose retrocessioni, sia per le diverse pretendenti: ma siamo stati all’altezza meritandoci di giocare una serie di semifinale da protagonisti».

Pur con le tempistiche necessarie per digerire un’eliminazione sul campo, Mascio guarda avanti. «Ripartiremo con un’altra maturità e un’ulteriore consapevolezza, anche dal punto di vista personale. Sono stati commessi errori, ma anche tante cose buone. Ma se siamo qui, credo sia stata data un’impronta positiva e rivolta al futuro. Quindi ripartiremo tutti insieme con nuova determinazione per centrare il nostro sogno. Abbiamo le basi per poterlo raggiungere».

Dopo il bilancio dell’annata, il presidente Mascio ha individuato il punto di partenza, ufficializzando la conferma della guida tecnica. «Alex Finelli sarà il coach anche per l’anno prossimo. È una scelta che comunichiamo oggi, ma che avevamo già preso da alcune settimane dopo le giuste riflessioni. Il coach ha fatto una stagione di altissimo rango, entrando in corsa con una squadra non costruita da lui. Ha dimostrato a tutti i livelli di meritarsi questa panchina anche per l’anno prossimo. Ci troveremo nei prossimi giorni per tracciare il budget, il progetto tecnico e tutto quanto sarà necessario per costruire la nuova squadra».

UFF.STAMPA GRUPPO MASCIO TREVIGLIO