UFFICIALE – Treviglio ingaggia Santiago Corona

La Blu Basket 1971 comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Santiago Corona, play/guardia di 188 cm per 87 kg, nato il 12 giugno 2003 a Cañada de Gómez (Santa Fe, Argentina), con la formula del prestito dalla Pallacanestro Brescia. Santiago, che farà parte del roster della prima squadra, è un playmaker d’ordine cresciuto nelle giovanili della Leonessa (quindi di formazione italiana) con cui si è messo in evidenza nelle diverse categorie d’eccellenza. Nelle ultime tre annate, in doppio tesseramento, ha disputato i campionati senior in C Silver: Virtus Brescia (2019/2020), Manerbio (2020/2021) e Pall. Monteclarense (2021/2022). Lo scorsa stagione ha disputato la Next Generation Cup (4,8 punti di media) ed ha esordito nella massima serie.

«Santiago è un giocatore molto interessante che si è distinto nelle giovanili: farà parte del roster della prima squadra perché riteniamo possa essere un elemento che abbia grandi margini di miglioramento».

Euclide Insogna, direttore sportivo Gruppo Mascio Blu Basket.

«Sono molto contento – afferma Santiago Corona, che a Manerbio ha disputato il campionato in squadra con il padre Cristian – di questa opportunità che mi offre la Blu Basket per crescere e misurarmi ad alti livelli. Sono molto motivato e desidero soprattutto imparare: darò tutto me stesso in questa nuova esperienza. Ringrazio la società per la fiducia che stanno riponendo in me».

Uff.Stampa Blu Basket Treviglio