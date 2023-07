UFFICIALE – Treviglio piazza il colpo AJ Pacher! Conferme per Marco Giuri e Bruno Cerella

La chiusura della trattativa con AJ Pacher, le conferme di Marco Giuri e Bruno Cerella e le progettualità future della società. Questa mattina presso la sala stampa del PalaFacchetti di Treviglio, il presidente della Blu Basket Stefano Mascio e il direttore sportivo Luca Infante hanno comunicato l’accordo raggiunto con l’atleta statunitense, le due ulteriori conferme e gli obiettivi futuri.

Andrew Joseph Pacher, ala forte di 208 centimetri, classe 1992 di Vandalia (Ohio, USA), tornerà a vestire la canotta biancoblù dopo tre stagioni dall’ultima gara con la Blu Basket. Nella passata annata, dopo aver iniziato in A con Trieste, è passato alla Vanoli Cremona risultando determinante per la conquista di Coppa Italia e Campionato. Marco Giuri e Bruno Cerella anche nel campionato 2023/2024 faranno parte della Blu Basket. Giuri ha collezionato 36 presenze (3 in Supercoppa, 32 in campionato, 1 in Coppa Italia) con una media di 11,1 punti a gara in 26 minuti di media. Bruno Cerella è sceso in campo in 41 gare (3 in Supercoppa, 37 in campionato, 1 in Coppa Italia) con una media di utilizzo di 23 minuti e 3,8 punti a incontro. Oltre a questi ultimi tre innesti il presidente Stefano Mascio ha riepilogato gli accordi finora conclusi con Guariglia, Barbante, Sacchetti, Miaschi, Pollone e Vitali. Due giovani prodotti della Blu Basket Academy, Giacomo Carpi e Andrea Guerci (classe 2004), saranno aggregati alla squadra senior. La casella mancante da riempire diventa ora la guardia americana, il profilo completerà il roster della Blu Basket per la prossima stagione e sarà il secondo atleta straniero insieme a Pacher.

«Avevamo bisogno di tre anni per creare una struttura che puntasse alla massima serie: il progetto continua anche nelle prossime stagioni, finché non riusciremo a raggiungere il risultato. Mi lega alla Blu Basket la passione per la pallacanestro e come imprenditore cerco di ridare al territorio quello che ho ricevuto – spiega il presidente Stefano Mascio – Nelle precedenti stagioni è stato fatto tanto: abbiamo creato la nostra Academy, con due membri dello staff tecnico recentemente promossi in prima squadra; stiamo investendo sullo staff medico e su macchinari di ultima generazione. Sul fronte mercato, in queste settimane ci siamo messi al lavoro con assiduità e credo che sia stato fatto un buon lavoro». Quindi l’annuncio: «Abbiamo chiuso l’accordo con Pacher, confermato Giuri e Cerella»,

«Tengo a dire che è un grande privilegio essere alla Blu Basket, società che programma con pazienza, che ha voglia e capacità di costruire – commenta il d.s. Luca Infante, alla sua prima uscita ufficiale “trevigliese” – per me è iniziata una seconda vita. Dal punto di vista sportivo il roster è quasi competo. Abbiamo scelto un mix tra ragazzi talentuosi, che hanno un’età per lacuale possono compiere la definitiva maturazione, e persone con un alto profilo umano. Non dobbiamo avere l’ossessione di vincere, ma la programmazione di vincere. Ci manca una guardia americana che dovrà integrarsi con gli altri giocatori. Sarà un elemento con una produzione importante in termini di punti, ma anche con determinate qualità umane. Abbiamo un’ampia scelta, vogliamo prenderci il tempo necessario per trovare l’elemento giusto».

Il Mediaday

Il raduno è fissato pervenerdì 18 agosto presso il PalaFacchetti, giorno in cui è in programma il Mediaday (con orario da comunicare nei prossimi giorni) con possibilità per i giornalisti di accreditarsi (inviando una mail a addettostampa@blubasket.it entro le ore 22:00 di venerdì 11 agosto). Il raduno è aperto anche ai tifosi (con entrata dall’ingresso 2 e posizionamento in Tribuna Numerata).

“Blu Experience” a Schilpario

È stata presentata anche la “Blu Experience” a Schilpario. Tra i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento nel mese di luglio (rinnovo o nuovo abbonamento) i più fortunati verranno premiati con un’esperienza esclusiva da vivere con i giocatori biancoblù. In particolare saranno estratti cinque appassionati (con un accompagnatore) che passeranno una giornata nel raduno di Schilpario, vivendo da vicino la “giornata tipo” dei giocatori della Gruppo Mascio Blu Basket. Il ritiro della squadra è in programma dal 21 agosto al 27 agosto a Schilpario, comune del Val di Scalve (con allenamenti presso il Palaghiaccio). La giornata di venerdì 25 agosto sarà dedicata alla “Blu Experience” per i tifosi. I fortunati sostenitori estratti potranno assistere da vicino all’allenamento a bordo campo in un’area riservata, pranzare con i giocatori e ricevere una canotta ufficiale della Blu Basket da ritirare presso il Blu Point di Treviglio (via del Partigiano 14/B).

Uff stampa Blu Basket Treviglio