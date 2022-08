UFFICIALE – Trevon Allen primo americano della Juvi Cremona

Trevon Allen è il primo giocatore americano della storia della Juvi Cremona e farà parte della Ferraroni per la stagione 2022/2023 in Serie A2 Old Wild West!

Nato a Lewiston in Idaho (USA) il 16 febbraio 1998, Trevon è un play-guardia di 188 cm per 83 kg in arrivo dalla Pallacanestro Cantù dove ha disputato la scorsa finale playoff di Serie A2. È cresciuto nei Vandals della University of Idaho, poi la prima esperienza in Europa nel 2020/2021 in Polonia e da lì l’arrivo in Italia, dove con la maglia di Cantù ha segnato 391 punti in 26 partite di regular season con una media di 15 punti a partita. Nei playoff è stato il top scorer dei suoi con 10 punti di media in 25.4 minuti.

“Mi piace giocare di squadra e farei qualsiasi cosa per vincere, che sia segnare a canestro o difendere forte sugli avversari. Sono aggressivo da entrambi i lati e il mio basket è pieno di energia. Questo sono io e questo è quello che voglio fare con la Juvi Cremona: sono molto contento di tornare in Italia e non vedo l’ora di iniziare la stagione”

E noi non vediamo l’ora di vederti in maglia oroamaranto: welcome to Cremona Trevon!

UFF. STAMPA JUVI CREMONA