UFFICIALE – Udine annuncia la firma di Keshun Sherrill

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Keshun Sherrill per la stagione 2022-2023.

Nato il 12 agosto 1994 a Cleveland (in Carolina del Nord, Stati Uniti), dal 2013 al 2017 il playmaker di 175 centimetri (e 73 chilogrammi) ha frequentato la Augusta University, giocando nel campionato NCAA (Division II). Nel 2017 lascia gli Stati Uniti per firmare un contratto con la Heroes Den Bosch, nel primo campionato olandese. Nella prima stagione l’esterno USA viaggia a oltre 16 punti di media, mettendosi in mostra con 31 punti, il suo massimo stagionale, mentre nella stagione successiva (2018/19) partecipa alla FIBA Europe Cup. Nell’estate del 2019 Sherrill si trasferisce in Turchia, dove veste la maglia del Yalova Belediye e del Kocaeli BB Kağıtspor nel secondo campionato turco: in entrambe le esperienze viaggia sopra i 20 punti e 4 assist di media, con ottime percentuali da tre punti. Nella stagione 2021-22 Sherrill gioca ancora in Turchia, ma questa volta con TED Ankara Kolejliler: per il terzo anno consecutivo si afferma come uno dei migliori realizzatori del campionato con 21.3 punti, a cui aggiunge anche 3.4 rimbalzi e 4.2 assist di media.

Attaccante versatile, Sherrill è un giocatore in grado di abbinare rapidità e letture di gioco con le sue ottime qualità offensive.

Sherrill ha firmato un contratto annuale con Apu Old Wild West Udine.

