UFFICIALE – Udine ingaggia Riccardo Spangaro

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare il tesseramento dell’atleta Riccardo Spangaro a titolo definitivo. A tal proposito si ringrazia sentitamente l’Associazione dilettantistica Pallacanestro Codroipese per la disponibilità.

Nato a San Daniele del Friuli il 26 marzo 2000, Spangaro è cresciuto cestisticamente nella Libertas Gonars (Serie D) prima di approdare nell’estate del 2018 all’Adp Codroipese con la quale ha centrato la promozione in Serie C Gold. La guardia friulana (198 centimetri) è stata aggregata all’Apu Udine già da settembre in occasione del ritiro estivo a Gemona del Friuli e si è allenata con continuità al PalaCarnera nel corso della stagione, ottenendo anche una convocazione in occasione per la seconda gara della fase a gironi di Supercoppa LNP contro la Scaligera Verona. “Questo tesseramento, che rappresenta un’operazione in prospettiva per la società – spiega il Direttore tecnico dell’Area sportiva e Senior assistant coach dell’Apu Old Wild West Udine Alberto Martelossi – è al tempo stesso un’addizione, perché in questo momento c’era il bisogno di infoltire il reparto esterni particolarmente carente per le assenze di Andrea Amato e di Vittorio Nobile, e un premio perché Riccardo si è allenato con noi dal primo giorno con energia e dedizione, abbinando spirito di squadra e voglia di crescita individuale. Questa non poteva che essere la naturale conclusione. Si tratta di una guardia di centimetri e di notevole intelligenza cestistica, ha certamente davanti a sé ampie prospettive di miglioramento”.

Spangaro, che ha scelto la maglia numero 7, sarà a disposizione di coach Matteo Boniciolli per la prossima gara di campionato, in programma domenica alle 18 al PalaFacchetti contro la BCC Treviglio.

Uff.Stampa APU Udine