UFFICIALE – Umana Chiusi, rinnovato il prestito di Braccagni dalla Virtus Siena

Umana Chiusi e Virtus Siena comunicano l’accordo per il rinnovo del prestito di Marco Braccagni, guardia classe 2004 di 190 cm. Per il giovane, nativo di Siena, sarà la seconda stagione in maglia biancorossa dopo un primo anno iniziato con la preparazione estiva nell’agosto 2021 e poi completato da gennaio a fine maggio 2022 in pianta stabile con la prima squadra della San Giobbe. Braccagni è sceso in campo due volte nella prima fase del Girone Rosso della Serie A2 Old Wild West 21/22, trovando la prima tripla in categoria nella sfida interna contro Cento, tre nella fase ad orologio e tre nei playoff promozione che hanno visto Chiusi arrivare fino alla semifinale con Udine. Proprio contro la formazione friulana la guardia è scesa in campo anche nei quarti di finale della Coppa Italia di categoria nello scorso marzo. Il rinnovo del prestito di Marco Braccagni è un altro capitolo importante del rapporto di collaborazione tra Umana San Giobbe Chiusi e Virtus Siena che, dalla scorsa estate, ha dato prova di crescita costante e soddisfazione reciproca.

“Il rinnovo del prestito di Marco con la Virtus è testimonianza del buon lavoro fatto in questo anno di collaborazione con la società senese – le dichiarazioni del D.S. dell’Umana Chiusi, Giulio Iozzelli. Il ragazzo avrà la possibilità di fare una stagione intera con la nostra prima squadra dopo la seconda metà della scorsa e ciò non potrà che aiutarlo sia nella crescita personale che come giocatore. Siamo contenti che il rapporto con la Virtus Siena prenda sempre più vigore, è un bel segnale per il movimento del territorio”.

“Marco sta facendo un percorso molto importante in una società di alto livello – le parole del D.S. della Virtus Siena Gabriele Voltolini. Sta lavorando forte perché è un ragazzo di grande mentalità e con voglia di arrivare. I risultati si sono già visti durante la stagione scorsa e credo che quest’anno avrà modo di migliorarsi ancora. È un giocatore di grande prospettiva e siamo contenti che possa rimanere a Chiusi, società con la quale abbiamo stretto un ottimo rapporto di cui Marco è stato l’apripista. Oltre all’esperienza in prima squadra a Chiusi farà anche parte della formazione under 19 Eccellenza Virtus, una squadra su cui noi puntiamo molto. Ringrazio in primis la società di Chiusi e Giulio Iozzelli, con il quale abbiamo un rapporto molto stretto, e auguro un grande in bocca al lupo a Marco sperando che possa ancora mettersi in mostra e che questo sia solamente l’inizio di una brillante carriera cestistica”.

“Sono contento di vestire per il secondo anno la maglia di Chiusi – dichiara Marco Braccagni. È un ambiente serio in cui si lavora tanto e per questo ringrazio tutta la società a partire dal presidente Trettel, al D.S. Giulio Iozzelli, al coach fino ai miei compagni di squadra che nella scorsa stagione mi hanno aiutato tanto a migliorare. Ringrazio anche la Virtus Siena che mi ha dato l’opportunità di fare ancora esperienza con Chiusi. Questa per me è un’occasione importante per continuare a crescere cercando di ritagliarmi qualche minuto in campo allenandomi duramente tutti i giorni. Sarà un’altra grande esperienza da inserire nel mio bagaglio, ce la metterò tutta per raggiungere gli obiettivi prefissati e non vedo l’ora di iniziare”.

Ufficio Stampa San Giobbe Basket Chiusi