UFFICIALE – Un rinforzo di Serie A per l’Apu Udine: firmato Alessandro Gentile

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Alessandro Gentile per la stagione 2022-2023.

Nato a Maddaloni (in provincia di Caserta) il 12 novembre 1992, Gentile è cresciuto nelle giovanili di Virtus Bologna prima e Pallacanestro Treviso, poi, con la quale ha conquistato lo scudetto Under 19 nel 2011. Il 17 dicembre dello stesso anno è stato ingaggiato dall’Olimpia Milano, debuttando pochi giorni dopo in Eurolega contro il Partizan. Nell’estate 2013 viene nominato capitano, diventando il più giovane atleta a ricevere la fascia nella storia dell’Olimpia. L’ottimo rendimento della giovane guardia/ala – 201 centimetri per 100 chilogrammi – ha destato l’attenzione dei top club, anche oltreoceano. Al Draft NBA 2014 è stato selezionato al secondo giro dai Minnesota Timberwolves, che hanno ceduto i suoi diritti agli Houston Rockets, senza però essere mai approdato negli States. A dicembre 2016 termina la sua esperienza a Milano dopo aver conquistato due scudetti (2013-2014 e 2015-2016), una Coppa Italia (2016) e una Supercoppa italiana (2016) e prosegue la stagione prima in prestito al Panathinaikos, con il quale conquista la Coppa di Grecia, e poi all’Hapoel Gerusalemme di Simone Pianigiani contribuendo alla conquista del titolo nazionale. Rientrato in Italia, a luglio firma per la Virtus Bologna (16.7 punti e 6.3 rimbalzi di media a partita), mentre a ottobre 2018 passa all’Estudiantes Madrid dove tornerà nel 2020 dopo una parentesi di un anno all’Aquila Trento (15.1 punti di media partita). A giugno 2021 viene ingaggiato dalla Openjobmetis Varese, dove rimane fino al gennaio successivo, costretto a chiudere anzitempo la sua avventura in terra lombarda a causa di problemi personali. Successivamente firma un contratto con la Happy Casa Brindisi, ultima esperienza prima dell’ingaggio all’Apu OWW Udine: in Puglia realizza 11.8 punti, conquista 5.2 rimbalzi e fornisce 2.7 assist di media a partita in dodici incontri disputati.

Parallelamente alla crescita nei club, Gentile è stato protagonista di un percorso importante in Nazionale, iniziato nel 2007 con l’Under 16 e concluso nel 2019. Sono ben 81 le presenze collezionate dalla guardia/ala campana con la Nazionale maggiore per un totale di 852 punti, tra Mondiali, Europei (e relative qualificazioni) e tornei amichevoli.

Dal punto di vista tecnico, fin dalle giovanili “AleGent” è sempre stato un giocatore abituato a realizzare, assumendosi responsabilità importanti, sia dal palleggio che in penetrazione, che in post basso. Inoltre nel corso della sua carriera ha sempre fornito un importante contributo in termini di personalità. Con l’arrivo di Gentile, dunque, il potenziale offensivo della squadra è destinato a crescere ulteriormente.

