UFFICIALE – Urania conferma Matteo Cavallero

La Wegreenit Milano conferma anche Matteo Cavallero per la stagione 2023/24. Per l’airone rossoblu altra grande opportunità di crescita, il giovane Wildcats classe 2003 è impaziente di iniziare la preparazione al prossimo campionato:

“Sono felicissimo di continuare il mio percorso in Urania, società a cui devo moltissimo. Non vedo l’ora di incominciare a lavorare con la squadra, crescere e dare il mio contributo ed entusiasmo, per aiutare i Wildcats a raggiungere tutti i traguardi stagionali”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO