UFFICIALE – Urania Milano annuncia la firma dell’ex Cantù Giovanni Severini

Altro nuovo arrivo in casa Wildcats, la Wegreenit Urania firma Giovanni Severini. Esterno versatile in grado di essere prezioso su entrambi i lati del campo, l’ex Verona è entusiasta di far parte della famiglia Urania:

“Sono contento di entrare a far parte della realtà di Urania. Società che apprezzo molto, staff tecnico e dirigenziale mi hanno cercato con convinzione in queste settimane. Fattore che mi da ancora più energia e voglia di poter dare il mio contributo, di conoscere i miei nuovi compagni. Vogliamo costruire un gruppo solido e vincente, con lavoro ed entusiasmo per far felici i tifosi Wildcats”.

UFF.STAMPA URANIA MILANO