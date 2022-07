UFFICIALE – Urania Milano annuncia Rei Pullazi

By

Urania Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Rei Pullazi, ala grande di 203 cm, classe 1993 ha disputato l’ultimo campionato con Forlì, chiudendo la stagione con 8,8 punti e 5,5 rimbalzi a partita. Il lungo italo/albanese, prodotto del vivaio della Virtus Roma, ha iniziato la sua carriera all’Eurobasket capitolina, passando per le esperienze di Legnano, Trapani e Tortona, con tre stagioni disputate a Bergamo. Pullazi garantisce solidità, esperienza e grande intensità in area colorata, uomo da battaglia il romano non vede l’ora di dare il suo contributo ai Wildcats:

“Sono molto felice di entrare a far parte del mondo Urania, società che ho sempre ammirato e guardato con grande rispetto nelle mie annate da avversario. Sono molto carico nell’affrontare questa nuova esperienza, voglio trasmettere tutta la mia energia ed entusiasmo alla squadra ed ai tifosi Wildcats”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO