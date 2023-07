UFFICIALE – Urania Milano chiude il roster riportando in Italia Beverly

La Wegreenit Milano chiude con un autentico botto la campagna acquisti. Urania ha messo sotto contratto Gerald Beverly, centro di 205 cm classe 1993 già ammirato in Italia con la maglia dì Udine, oltre 13 punti conditi da 7,5 rimbalzi durante la stagione 2019/20 con la maglia dei bianconeri friulani. Fisico esplosivo, potenza e capacità intimidatorie, il lungo di Rochester (NY), ha tutte le credenziali per esaltare l’Allianz Cloud, ed è lo stesso Beverly a mandare un messaggio chiaro a tutti i tifosi Wildcats:

“Sono grato ad Urania per avermi proposto questa grande opportunità di tornare a giocare in Italia, a Milano. Sono impaziente di incontrare i miei nuovi compagni, pronto per un’annata che vogliamo esaltante, per noi e per tutti i tifosi Wildcats”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO