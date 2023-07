By

Quasi completa la truppa dei Wildcats per la prossima stagione, Urania Milano sigilla il primo spot Usa con la conferma di Giddy Potts. Il the Rock rossoblù ha già acceso i motori in vista del prossimo campionato:

“Sono molto felice di continuare la mia avventura con Urania, pronto per tornare in azione con i miei compagni dopo un ottimo periodo di riposo a casa. Abbiamo fatto insieme un gran lavoro lo scorso anno, pronti per fare ancora meglio la prossima stagione”.

UFF.STAMPA URANIA MILANO