UFFICIALE – Urania Milano rinnova Giorgio Piunti

Sarà ancora Giorgio Piunti il capitano dei Wildcats per la stagione 2022/23. Il centro marchigiano, alla quinta stagione con Urania e la seconda da capitano, è pronto per fornire tutta la grinta ed il carisma che hanno conquistato i tifosi dell’Allianz Cloud:

“Sono molto felice di poter affrontare un’altra stagione con la maglia dei Wildcats. Sono prontissimo a dare il massimo ad Urania che ormai è davvero casa per me, essere confermato capitano per la seconda stagione consecutiva è motivo di grande orgoglio”.

Uff.Stampa Urania Milano