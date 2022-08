By

SARÀ SIMONE VALSECCHI A COMPLETARE IL SETTORE GUARDIE DI URANIA MILANO.

Per il giovanissimo play, classe 2004, una grande opportunità per continuare la crescita e l’esperienza con i Wildcats in A2:

“Sono molto contento ed entusiasta per l’opportunità che mi sta dando la società, cercherò di dare il massimo per aiutare Urania a raggiungere gli obbiettivi stagionali”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO