UFFICIALE – Vigevano annuncia l’arrivo di Marco Ceron

Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 annuncia di avere messo sotto contratto fino alla fine della stagione Marco Ceron, guardia/ala di 195 centimetri per 100 chilogrammi. Nato il 16 giugno 1992 a Mirano (Ve), Ceron ha cominciato la stagione tra le fila dell’Umana Chiusi in serie A2. Cresciuto cestisticamente nella Pallacanestro Treviso, ha vestito in passato le maglie della stessa Venezia, Napoli, Pesaro, Brescia, Mantova, Virtus Bologna (con cui ha vinto una Supercoppa Italiana e una Eurocup) e Nardò nella passata stagione. Nelle categorie giovanili ha fatto parte della Nazionale under 20, medaglia d’argento ai Campionati Europei del 2011.

“Cercavamo un giocatore di qualità, che fosse in grado da subito di allungare le rotazioni – afferma coach Lorenzo Pansa -, soprattutto un atleta estremamente motivato e disponibile a partecipare alla nostra missione. Lui ha dimostrato nei fatti di venire incontro alle esigenze della società, l’obiettivo è inserirlo prima possibile nei nostri schemi per schierarlo sin dalla prossima gara di campionato”.

Ufficio stampa Vigevano 1955