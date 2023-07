UFFICIALE – Vigevano, arriva Filippo Bertoni in prestito da Verona

Scaligera Basket comunica che l’atleta Filippo Bertoni è stato ceduto a titolo temporaneo per la stagione sportiva 2023/2024 alla società Elachem Vigevano 1955, neopromossa in Serie A2.

Bertoni, playmaker classe 2004 cresciuto nel settore giovanile della Tezenis, nell’ultimo campionato ha militato nella formazione Under 19 mettendosi in evidenza anche alla Next Gen (8 presenze, 10 punti, 3.3 assist di media).

“Siamo contenti che Bertoni possa fare questa esperienza con Vigevano – ha commentato il Direttore Sportivo, Eugenio Agostinelli – Filippo è un ragazzo molto intelligente e motivato, siamo certi che saprà sfruttare al meglio la prossima stagione per apprendere ma anche per guadagnarsi minuti in campo. Questa opportunità per Filippo, di vivere un campionato professionistico fuori da Verona, premia la bontà del lavoro dell’atleta, ma anche degli allenatori che in questi anni lo hanno preparato al salto tra i grandi. Una menzione particolare per coach Gallea, che nelle ultime due stagioni ha seguito da vicino lo sviluppo di Filippo e degli altri atleti Under 19, dandogli responsabilità in campo. La volontà della Scaligera Basket è quella di sviluppare ancora di più un settore giovanile che possa, anno dopo anno, creare giocatori per i campionati professionistici”.

