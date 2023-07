UFFICIALE – Vigevano firma Tyler Wideman

La Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 è lieta di annunciare l’ingaggio di Tyler Wideman, ala centro statunitense di 2m03, con accordo annuale.



Tyler nasce il 18 novembre 1995 a Shererville, in Indiana. Uscito dell’Università di Butler, dove ha giocato dal 2014 al 2018, ha iniziato la sua carriera professionistica in Croazia, al Cedevita, dova ha vinto la Coppa nazionale. Nel 2019 si è spostato in Israele al Maccabi Ra’anana dove ha chiuso la stagione con 18 punti e 8 rimbalzi di media. Nell’anno successivo si è spostato in Ungheria al Soproni KC (17 punti e 11 rimbalzi di media), per poi tornare in Israele, al Ramat Hasharon, dove ha concluso le ultime due stagioni ancora in doppia doppia di media per punti e rimbalzi.

Le parole di Coach Lorenzo Pansa:

“Tyler è la tipologia di giocatore che cercavamo,è un giocatore che ci darà una doppia dimensione offensiva grazie alla sua pericolosità ad aprire il campo,ma anche grazie alla sua solidità dentro l’area.

Come Ike,è un eccellente passatore,il che ci permetterà di avere non solo un finalizzatore ma un’ importante risorsa per innescare i compagni.

E’ un giocatore che è rimasto per due anni nello stesso Club in Istraele, segno della qualità della persona, siamo molto felici che abbia accettato la nostra proposta e siamo sicuri che sia il giocatore che ci mancava”

UFF.STAMPA PALL.VIGEVANO