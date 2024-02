UFFICIALE – Vincent Cole lascia Cividale

By

La UEB Gesteco comunica di avere risolto consensualmente l’accordo in essere con l’atleta Vincent Cole al termine di un’esperienza che lo ha visto indossare per 12 volte la casacca gialloblu. Arrivato nel momento più difficile della stagione, Vince si è messo a disposizione del gruppo con grande umiltà e professionalità conquistando la stima e l’affetto di staff e compagni. Ora che è arrivato il momento di salutarsi, la società augura a Vince Cole il più grande “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera certa che saprà dimostrare tutto il suo talento!

Good luck, Vince!

UFF.STAMPA UEB GESTECO