UFFICIALE – Vinnie Shahid è un nuovo giocatore della JuVi Cremona

La Ferraroni JuVi Cremona è felice di annunciare l’ingaggio di Vinnie Shahid che vestirà dunque la canotta oroamaranto fino al termine della stagione. Giocatore classe ‘98,“Vinnie” è un playmaker di talento dalle spiccate doti offensive che gli permettono di essere pericoloso sia come principale terminale che in favore dei compagni. Vinnie arriva a Cremona dopo aver iniziato la stagione nella Pallacanestro Varese.

Carriera

Originario di Minneapolis, Shahid inizia a giocare a basket da giovanissimo mostrando fin da subito spiccate doti da realizzatore. Dopo i due anni passati alla Western Nebraska Community College, approda in NCAA dove difende i colori della North Dakota State University (18.4 punti con il 36.7% da 3, 3.3 rimbalzi e 3 assist di media a partita nella stagione 2019-2020). L’anno dopo, da febbraio, gioca in Lussemburgo nelle fila dell’AB Contern, per poi vestire la maglia di Cergy-Pontoise nella stagione 2021-2022 dove mette a referto 21 punti (40% da 3), 3.7 rimbalzi e 3.9 assist a gara. All’inizio della scorsa stagione approda in Islanda; con la maglia del Thor Thorl esplode definitivamente: grazie ad oltre 26 punti (primo del campionato con il 42% da 3) e 8.7 assist (high di 19 nel successo contro Keflavik) di media, si aggiudica il premio di miglior giocatore straniero della lega trascinando i suoi in semifinale playoff.

Luca Bechi, Coach della Ferraroni JuVi Cremona: “La nostra forza fino ad adesso è stata L’attitudine. Abbiamo scelto Shahid perché questa è la sua caratteristica migliore. È un ragazzo innamorato di questo sport che siamo sicuri ci darà un grande apporto dal punto di vista dell’energia e del dinamismo. È abituato a prendersi la responsabilità nei momenti caldi della partita e dunque siamo convinti che potrà essere una aggiunta importante per il proseguo del campionato.”

