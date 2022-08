UFFICIALE – Visintin, Innocenti, Pugliatti, Salvioni, Fresno, Rapini e Mabor restano alla Stella Azzurra

Matteo Visintin, Emmanuel Innocenti, Fabrizio Pugliatti, Riccardo Salvioni, Lucas Fresno, Francesco Rapini e Dut Mabor saranno gli under della prima squadra che disputa il campionato di Serie A2.

Dut Mabor, centro classe 2001 di 216cm per 110kg, è il “veterano” tra i giovani , facenti tutti parte dell’annata 2004: i tre nazionali italiani reduci dall’europeo U18 Visintin, Innocenti e Salvioni, il nazionale venezuelano Pugliatti – ala di 202cm per 80kg -, l’italo/argentino Fresno e il romano Francesco Rapini, entrambi guardia/ala di 197cm.

A loro il compito di rappresentare al meglio il prodotto “made in Stella” in un campionato competitivo come la Serie A2, mettendosi al servizio di coach Bechi e, contemporaneamente, fungendo da esempio per i tanti ragazzi del settore giovanile che, come loro, sognano di realizzare il proprio sogno nella pallacanestro dei pro.

