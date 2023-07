UFFICIALE – Vittorio Nobile firma con Real Sebastiani Rieti

La Play/Guardia Vittorio Nobile è un nuovo giocatore della Real Sebastiani Rieti fino al 30/06/2025. Il classe ’95 ha scelto la maglia n.22.

Vittorio nasce a San Daniele del Friuli il 2 novembre del 1995. Nella provincia friulana inizia a muovere i primi passi, tra le giovanili dell’Associazione Pallacanestro Codroipese e l’esordio nei campionati nazionali con la Pallacanestro Pordenone. Nella stagione 2015/2016 approda alla APU Udine dove trascorrerà gran parte della sua carriera. Dopo tre stagioni con i bianconeri utili alla sua formazione nel campionato di A2, si trasferisce per un anno a Reggio Calabria in Serie B. Con la Viola avviene la sua completa maturazione cestistica (buona media punti con percentuali vicine al 45% da due e al 35% da tre). L’anno successivo torna in Friuli, sempre in maglia APU. All’ombra del Carnera mantiene un buon minutaggio in una realtà molto attrezzata come quella udinese. Le sue medie dell’ultima annata recitano percentuali dall’arco del 37.5%. Ora Nobile è in cerca di nuovi stimoli e l’esperienza Sebastiani arriva puntuale.

Le sue parole come nuovo giocatore della RSR: “Ho parlato con il coach e c’è stata da subito intesa sui vari punti, sia tecnici che umani. Mi ha fatto un quadro generale della società, della squadra e della città. C’è ambizione e non vedo l’ora di cominciare quest’avventura”.

Area Comunicazione RSR