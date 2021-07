È ufficiale: YANCARLOS RODRIGUEZ, playmaker dominicano con passaporto italiano, proveniente dalla Pallacanestro Forlì, è il primo acquisto della Blu Basket. Il giocatore è un esterno veloce, che ama giocare in pick and roll ed attaccare il ferro, sfruttando le sue doti di ball-handling. Originario di Las Matas de Farfán ma cresciuto in Italia, a Rieti, l’esterno ventisettenne è alto 187 cm per 86 kg.

Rodriguez ha una lunga esperienza sui parquet italiani dove ha iniziato a giocare nelle giovanili del florido vivaio della Stella Azzurra Roma, debuttando in DNB a 16 anni. Firma poi al Barcellona Pozzo di Gotto, sempre in B, risultando subito decisivo coi suoi 15.4 punti/gara e, nella stagione 2017/18 si divide tra Nardò (14.4 di media) e Stella Azzurra (20.4 di media). Rodriguez primo acquisto

Le ottime performance individuali gli aprono la strada per la A2, a Roseto, squadra che guida fino ai playoff persi proprio contro Treviglio (10.23 punti/gara in stagione e 3 assist – con un high di 33 pt vs Verona – e 11 nei playoff con 2,8 assist).

La prima chiamata in A1 arriva da Cantù che lo mette sotto contratto per la stagione 2019/20, dove disputa 15 gare (32 punti totali), prima di tornare, nel mercato invernale, a Roseto (19 punti in 9 partite prima dell’interruzione della stagione per Covid). La scorsa stagione è a Forlì (A2) dove viaggia con 8.8 punti in regoular season (36% da 2 punti, 33% da 3 punti, e 87% ai liberi), 9 nella fase ad orologio e ben 17 punti/gara nei 4 match di playoff disputati.

Yancarlos ha vestito la maglia dell’Italia nel 2010 disputando l’Europeo U16, e gli European Games di Minsk con la selezione 3×3.

“Do il benvenuto a Yancarlos. Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di apprezzarlo come play in molte squadre italiane. La sua motivazione insieme alle sue capacità tecniche ne fanno un giocatore di grande energia con estro, personalità e con grande carattere”. Parola di EUCLIDE INSOGNA, General Manager Blu Basket 1971

SCHEDA

NOME : Yancarlos Jeferson

: Yancarlos Jeferson COGNOME : Rodríguez Made

: Rodríguez Made DATA DI NASCITA 06/06/1994

06/06/1994 LUOGO DI NASCITA Las Matas de Farfán

Las Matas de Farfán NAZIONALITÀ : Rep. Dominicana-Italia

: Rep. Dominicana-Italia ALTEZZA : 187 cm

: 187 cm PESO : 90 kg

: 90 kg RUOLO : Playmaker

: Playmaker SQUADRA PROVENIENZA : Pall. Forlì 2.015

: Pall. Forlì 2.015 MEDIA PUNTI: 8,8 (regular season), 17,4 playoff

Uff stampa Blu Basket Treviglio 1971