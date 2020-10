A2 – APU Udine in amichevole contro Lugano per il Memorial Pajetta

L’Apu Old Wild West Udine scenderà in campo domenica 4 ottobre in occasione della quarta edizione del Memorial Piera Pajetta, il tradizionale appuntamento di precampionato intitolato alla madre del presidente del club friulano, Alessandro Pedone.

L’avversario dei ragazzi di Boniciolli sarà il Lugano Basket Tigers, club plurititolato della Swiss Basketball League – la massima serie cestistica elvetica.

La sfida con gli elvetici è in programma al PalaCarnera alle ore 18:00. Nell’occasione potranno assistere al match mille spettatori. L’incasso dell’amichevole sarà devoluto a scopo benefico. Il ricavato verrà infatti girato all’Associazione Fabiola, un’organizzazione di volontariato con sede nella città friulana, che opera a supporto delle famiglie con ragazzi diversamente abili affetti da disabilità gravi.