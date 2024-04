A2 Maschile – I provvedimenti disciplinari del 6-7 Aprile

ELACHEM VIGEVANO – ammenda di Euro 2.500,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e perché in una occasione, a seguito di un comportamento provocatorio da parte di un tesserato avversario, più individui, anche percuotendo il plexiglass a protezione della panchina avversaria, offendevano e minacciavano i tesserati ospiti ivi collocati, lanciando, anche loro addosso, diversi bicchieri pieni di birra. Tale episodio comportava, inoltre, la temporanea sospensione della gara per circa 5 minuti fino all’intervento risolutivo degli addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine [art. 27,3 RG,art. 27,4b RG,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,4 RG,art. 27,7bc RG rec.,art. 24,2b RG,art. 27,15a RG]



UNIEURO FORLI’ – ammenda di Euro 417,00 per lancio di oggetti non contundenti, (bicchieri di carta vuoti), collettivo e

sporadico, senza colpire [art. 27,6bc RG rec.,art. 24,4 RG]



XAVIER ALEXANDER JOHNSON (UNIEURO FORLI’) – Squalifica per 1 gara per comportamento platealmente provocatorio nei

confronti del pubblico ospitante [art. 35,1c RG,art. 24,2b RG]



NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – ammenda di Euro 2.500,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e perché, in una occasione, più individui offendevano con un grave epiteto ispirato ad odio e discriminazione razziale un tesserato avversario ben individuato (Atl. Alibegovic Mirza) [art. 27,4b RG,art. 28,3 RG rec.,art. 24,4 RG,art. 21,5a RG]



S.BERNARDO CANTU’ – ammenda di Euro 833,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]



REAL SEBASTIANI RIETI – ammenda di Euro 417,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e di alcuni tesserati

avversari [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]



FERRARONI CREMONA – ammenda di Euro 1.667,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e offese, collettive e

frequenti, nei confronti di un tesserato avversario ben individuato (Atl. Iannuzzi Antonio) [art. 27,4b RG,art. 28,3 RG rec.,art. 24,4 RG]

