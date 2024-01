Acqua S.Bernardo Cantù seconda qualificata per la Final Four di Roma

L’Acqua S.Bernardo Cantù è la seconda squadra qualificata per la Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West di Serie A2 (16-17 marzo, a Roma, Palazzetto dello Sport). Grazie al successo di oggi a Rieti, in casa della Real Sebastiani, i brianzoli sono certi di chiudere al secondo posto la prima fase nel girone Verde.



Con due giornate dal termine, hanno infatti 4 punti di vantaggio sulla terza (Reale Mutua Torino), con il 2-0 nei confronti diretti sui piemontesi; parimenti, la squadra di coach Devis Cagnardi ha 8 punti di distacco dalla Trapani Shark, sicura del primato nel raggruppamento. Si ricorda che le gare disputate in questo turno sono soggette ad omologazione del Giudice Sportivo FIP.

Guido Cappella

