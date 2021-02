L’Agribertocchi Orzinuovi comunica ufficialmente che le gare casalinghe contro la Reale Mutua Torino, in programma mercoledì 24 febbraio e valida per la quinta giornata di andata, e contro la Novipiù JB Monferrato, in programma domenica 28 febbraio e valida per l’ottava giornata di ritorno, sono rinviate a data da destinarsi.

Ufficio Stampa

Pallacanestro Orzinuovi