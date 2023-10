Amici: “Vigevano grande occasione, metterò la mia esperienza al servizio del gruppo”

Alessandro Amici si è immediatamente calato nella nuova realtà vigevanese. La 32enne ala marchigiana, fresco di firma sul contratto che lo legherà al sodalizio gialloblu fino alla fine della stagione, è pronto a dare il suo contributo al gruppo, sin dal prossimo match di campionato contro Juvi Cremona di lunedì 23 ottobre. “Sono molto contento perchè contrariamente a quanto avviene di solito, è stata la società a cercarmi, intendo ringraziare il presidente Perini e il general manager Spaccasassi – afferma Alessandro, che indosserà la maglia numero 9 -. Sono approdato a Vigevano per mettere al servizio della squadra la mia esperienza, ho giocato tanti anni a questi livelli e voglio aiutare i compagni che magari non hanno tanta esperienza di categoria a entrare al più presto nel clima di un campionato difficile come è quello di serie A2. Ho assistito alle ultime due partite contro Monferrato e Milano e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla partecipazione del pubblico, non tanto dal punto di vista numerico, comunque importante, piuttosto dal punto di vista del tifo e del calore. Sarà un fattore importante”.

Un pensiero per la prossima sfida contro la squadra nella quale Amici ha militato l’anno passato. “Hanno sinceramente fatto un salto di qualità rispetto alla stagione scorsa, quando avevano uno staff tecnico e giocatori esordienti. Si sono affidati ad un allenatore come Bechi e possiedono una squadra ben costruita, non da primissimi posti ma in grado di puntare alle prime otto posizioni”.

Ufficio stampa Vigevano 1955