Apu Udine, frattura al naso per Isaiah Briscoe: giocherà con una maschera

L’Apu Old Wild West Udine rende noto che, in seguito allo scontro di gioco avvenuto al secondo minuto del secondo periodo di Gara 5 dei quarti di finale play off disputatasi giovedì al PalaCarnera, tra Isaiah Briscoe ed Eugenio Rota, la guardia Usa bianconera ha riportato la frattura delle ossa nasali. È quanto è emerso dagli accertamenti strumentali ai quali si è sottoposto ieri Briscoe, che già il giorno di gara era stato prontamente medicato dallo staff sanitario presente in panchina e aveva deciso di proseguire l’incontro nonostante le difficoltà respiratorie. “L’atleta – spiega il responsabile dell’Apu Medical Area Alessandro Grassi – si è sottoposto nella giornata di ieri ad accertamenti radiografici nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell’Asufc che hanno evidenziato la frattura delle ossa nasali. Sono stati confezionati un gessetto di contenimento e una maschera contenitiva di protezione, grazie alla collaborazione con Porzio, che gli consentirà di scendere in campo per le prossime gare, fino al termine delle competizioni”. Il Presidente Alessandro Pedone: “È davvero apprezzabile e lodevole il fatto che giovedì Isaiah abbia continuato a giocare con un infortunio così importante, dimostrando grande partecipazione, attaccamento alla squadra e spirito agonistico. Ha dato tutto sé stesso per raggiungere l’agognato obiettivo”.

Uff stampa Apu Udine