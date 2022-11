Assigeco Piacenza – Cantù: le parole di Salieri e Sacchetti

«Abbiamo giocato 25 minuti veramente buoni, trovando tante soluzioni in attacco – spiega coach Meo Sacchetti -. Come da piano partita, abbiamo sempre cercato di mettere uno più alto in difesa sui loro play, in modo da creare difficoltà a Gherardo Sabatini. Sicuramente il fatto che la difesa ha funzionato al meglio, ci ha permesso di essere più rapidi e veloci in attacco. Abbiamo anche sbagliato qualcosa nel secondo tempo, ma era importante non permettere a Piacenza di tornare in corsa e così è stato».

«Complimenti a Cantù, che si è dimostrata la squadra che sapevamo – sottolinea coach Stefano Salieri -. Una squadra in salute e di grande forza fisica. Hanno avuto una partenza sprint nel tiro da tre e ci hanno travolto. Hanno letteralmente ammazzato la partita nel primo tempo con sette triple a segno. Noi abbiamo preso una bella lezione contro una squadra che oggi, a mio avviso, ha dimostrato di essere la più forte del campionato».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’