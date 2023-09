Assigeco Piacenza: quattro giovani inseriti in prima squadra

La Supercoppa dell’UCC Assigeco Piacenza è terminata lo scorso martedì ma per la formazione di coach Salieri è già tempo di guardare avanti per preparare al meglio l’esordio in campionato del prossimo 1 ottobre al PalaBanca contro Rimini. Con estremo piacere la società è lieta di informare che al gruppo squadra per questa fase di preseason sono aggregati quattro ragazzi del settore giovanile biancorossoblu: Matteo Gherardini, Milos Joksimovic, Yordany Angarica e Umberto Manzo.

Per Matteo Gherardini e Milos Joksimovic si tratta di una conferma. Il pivot toscano di 206cm e classe 2004 è da due anni in pianta stabile nel roster della prima squadra, dove ha esordito per la prima volta nel maggio 2022 e segnato i primi punti in campionato nella passata stagione sul campo della Juvi Cremona. L’ala montenegrina classe 2005 Milos Joksimovic (204 cm) è invece al suo secondo anno in Assigeco, oltre che a essere nel giro della selezione nazionale del suo paese. Entrambi continueranno anche a mettersi in mostra nella società affiliata Robur et Fides, parte importante del mondo ABA (Assigeco Basket Academy) e militante nel campionato di Serie C, e saranno protagonisti nel campionato Under 19 Eccellenza.

Yordany Angarica e Umberto Manzo rappresentano invece due novità: la giovane ala 2005 cubana (203cm) proviene dalla formazione della Smit Roma Centro e avrà un ruolo importante nell’Under 19 Eccellenza biancorossoblu e l’opportunità di confrontarsi con il campionato di Serie C alla Robur et Fides, mentre il play-guardia italo-argentino Umberto Manzo (classe 2008, 180 cm) potrà esprimere tutto il suo talento nell’Under 17 Eccellenza di coach Alessandro Susino dopo l’ottima stagione nell’Under 15 Eccellenza del Derthona Basket chiusa a 19.4 punti di media a partita. Nonostante la sua giovane età ha già dimostrato grande carisma e personalità in queste prime settimane di allenamento.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA