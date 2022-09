Assigeco Piacenza, scrimmage vincente contro Urania Milano

Prima uscita stagionale per Urania Milano che chiude 63-81 lo scrimmage con l’Assigeco Piacenza. Dopo un brillante primo tempo i Wildcats, privi di Potts e con il trio Montano-Pullazi-Amato in evidenza, subiscono la maggiore freschezza degli avversari guidati da Skeens e da Pascolo. Carichi di lavori per la preparazione, crescita dell’intesa del gruppo e lampi di ottimo gioco i temi indicati da coach Davide Villa al termine del match: “Stiamo facendo una preparazione mirata e sicuramente non siamo pronti per una gara a grandi ritmi sui 40 minuti, graditi a Piacenza che ha allungato nel secondo tempo anche grazie a questo fattore. Stiamo lavorando bene, stiamo cercando di costruire il nostro impianto offensivo, aumentando l’intesa tra i ragazzi. Si sono visti ottimi segnali nel primo tempo, dove abbiamo visto alcuni brani del basket che vorremmo realizzare durante la stagione”.

Prossimo appuntamento Sabato ore 17 al centro sportivo CSC Sporting Milanino, Cusano Milanino.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO