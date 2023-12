By

La SSD Real Sebastiani Rieti comunica che la gara tra Benacquista Assicurazioni Latina e Real Sebastiani Rieti, valevole per la quindicesima giornata del Girone Verde di Serie A2 Old Wild West, è stata spostata da domenica 17 dicembre alle ore 18:00 al Palabianchini a sabato 16 dicembre alle ore 19:00 presso il Pala Ponte Grande di Ferentino (FR). La gara si giocherà in regime di porte chiuse.

Area Comunicazione RSR