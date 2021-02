Bergamo domina la ripresa, Urania spazzata via

Withu Bergamo – Urania Milano 85-55 (14-13, 17-18, 28-13, 26-11)

Withu Bergamo: Rei Pullazi 19 (5/7, 3/6), Andre Jones 14 (5/12, 1/6), Matteo Parravicini 11 (4/4, 1/2), Stefano Masciadri 10 (2/2, 2/4), Ruben Zugno 9 (3/6, 1/2), Tony Easley 8 (4/6, 0/1), Simone Vecerina 8 (4/8, 0/0), Magaye Seck 4 (1/1, 0/0), Gabriele Riboli 2 (1/1, 0/0), Mattia Da campo 0 (0/0, 0/2), Ferdi Bedini 0 (0/1, 0/0), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 3 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Tony Easley 8) – Assist: 17 (Ruben Zugno 6)

Urania Milano: Matteo Montano 14 (5/10, 1/3), Wayne Langston 13 (3/7, 0/1), Nik Raivio 7 (3/7, 0/3), Giorgio Piunti 6 (2/2, 0/0), Tommaso Raspino 6 (2/4, 0/1), Stefano Bossi 4 (2/2, 0/4), Andrea Benevelli 4 (0/2, 1/4), Daniele Pesenato 1 (0/2, 0/0), Matteo Franco 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavallero 0 (0/2, 0/1), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 26 3 + 23 (Wayne Langston, Nik Raivio 5) – Assist: 8 (Matteo Montano 3)

Serata da dimenticare per Urania che subisce una brutta sconfitta a Bergamo. Dopo un promettente avvio i Wildcats reggono solo sino a metà gara. Dopo la pausa lunga Milano semplicemente non c’è, gli uomini di coach Calvani hanno più energia ed aggressività con Pullazi e Jones protagonisti, Montano e Langston i soli in doppia cifra per gli uomini di coach Davide Villa.

LA GARA

Parte bene Urania che trova i primi 8 punti del match, Langston, Bossi e Raivio per l’8-0 milanese. E’ Vecerina a dare la spinta ai padroni di casa che tornano subito a contatto, 6-10 firmato dall’appoggio di Easley. Troppo frenetico l’attacco dei Wildcats che sparano tanto dall’arco ma senza molta fortuna, il neo arrivato Jones e Pullazi per il sorpasso orobico, 14-13. Momento difficile per Milano che subisce anche la tripla di Parravicini e l’azione di forza di un Pullazi molto energico, 19-13. Un’invenzione di Montano chiude il parziale di 11-0 dei padroni di casa ma Bergamo sfrutta la superiorità a rimbalzo di un Easley determinato, 21-16 dopo un comodo canestro di Jones. Coach Villa prova a spronare i suoi ma è sempre nelle mani della Withu l’inerzia di un primo tempo che assomiglia molto alla sfida con Biella per i Wildcats, mezzogancio di Masciadri per il nuovo più 5 27-22. Ruvida la marcatura dei bergamaschi su Raivio con l’ex Bayreuth che trova un 2+1 di puro talento, fuori partita invece Langston che fatica a trovare ritmo in attacco, sono due splendide giocate di Piunti a riportare in parità il match, 31-31 a metà gara. Non promettente l’avvio di ripresa con Milano che subisce un 10-0 dai lanciatissimi Zugno e Vecerina, 41-31. Scarica e con poca intensità Urania che precipita a meno 13 colpita da Masciadri e Zugno, Jones per il 49-36. Faticano a trovare buone letture offensive i Wildcats, Pullazi segna in area colorata che da fuori, Bergamo in totale controllo alla penultima sirena, 59-44. Il quarto periodo si apre con un botto frontale di Masciadri, coach Villa infuriato cerca di strigliare i suoi spendendo subito l’ultimo timeout a disposizione, 64-46. Nemmeno la zona riesce a fermare l’attacco giallonero che vola anche a più 31 trascinata da Pullazi, Jones e Parravicini, nervosismo e poca reattività per Urania, Bergamo chiude 85-55.

Uff.Stampa Urania Basket