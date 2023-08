Buona la prima per Scafati: test vincente contro Real Sebastiani Rieti

Una buona Real Sebastiani Rieti perde, ben figurando, 73-61 al PalaMangano di Scafati. Una partita ben giocata dai ragazzi di coach Rossi che sviluppano buone trame di gioco offensivo e difensivo. Bene Ancellotti, autore di 14 punti e Johnson (a referto con 19 pti). Prima partita per Hogue che si fa valere come sempre sotto canestro e regala buoni spunti. Prossimo appuntamento per la RSR il memorial Blasi di Sabato 2 settembre contro la Gevi Napoli.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Inizio frenetico, Rieti copre bene le iniziative campane, a Rivers risponde Johnson, poi Nunge da tre e Rivers con la schiacciata regalano 5 punti di vantaggio ai padroni di casa dopo 4 minuti di gioco. La RSR tiene bene dietro ma la superiorità di Scafati viene fuori e Gentile ne mette 4 per il +9 gialloblu. Quattro punti scafatesi e le buone incursioni di Ancellotti e Johnson, 15-8 ad 1′ e 30” dalla fine del primo quarto. Bene ancora Ancellotti che ne mette altri due, Lottie e Rivers sono delle furie e il primo quarto si chiude sul 20-10.

Ancora ottima difesa per la RSR che rientra in campo con un parziale di 0-4, punteggio sul 20-14. Buone trame anche in attacco per gli amarantocelesti che liberano i propri tiratori dall’arco, ne approfitta Piccin, 24-17. Lottie libera due volte Nunge che non sbaglia, 31-17. A Nobile replica Rivers, bene Hogue sotto canestro sia in difesa che in attacco, 35-21. Johnson con due liberi avvicina Rieti ma Lottie spara da fuori, 39-23. Ancora Ancellotti, il migliore di Rieti, schiacciata prepotente. Scafati torna con la testa sulla partita e riallunga, il primo tempo si conclude 42-25.

SECONDO TEMPO

La Sebastiani rientra bene, bomba di Sarto, 42-28. Per i padroni di casa bene Rivers che ne mette 6, two & one di De Laurentiis e canestri di Johnson e Nunge, 53-30. Due liberi di Hogue e buona azione offensiva che libera ancora una volta Sarto, il numero 3 piedi per terra non sbaglia, 53-35. Ennesimo rimbalzo di Hogue che sull’extra possesso apre per Raucci, il #24 non sbaglia da fuori, 57-40. Due liberi segnati da Scafati, altro canestro di Ancellotti, 59-42. Sul +17 Scafati termina il terzo periodo.

Gara bloccata nel quarto periodo, dopo tre minuti solo una bomba di Rivers per il 62-42. Salgono i giri nel motore di Rieti, 6 punti per gli amarantocelesti con Italiano e Johnson, 62-48. Scafati ne mette due e Hogue risponde con rimbalzo e canestro, 64-50. Jazz liberato dal perimetro, non sbaglia, 64-53. Quattro punti Scafati, 68-53. Ancellotti davvero ottimo in difesa e in attacco, altri due punti per il numero 21, 68-55. Nunge da tre, Hogue dalla media, 71-57. Rivers da due, Rispondono Johnson e Ancellotti, 73-61. si chiude così.

LE DICHIARAZIONI DI COACH ROSSI

“Un ottimo test, abbiamo sofferto la loro fisicità all’inizio ed è normale sia così. Ci abbiamo impiegato una ventina di minuti per adattarci e per essere un po’ più puliti nelle soluzioni offensive. Loro sono una squadra che difende duro e cerca di sporcare il gioco. Il primo quarto è stato difficile come impatto ma non come approccio. Mi è piaciuto che la squadra, anche nei momenti di break, non si sia mai disunita e abbia sempre avuta la capacità di reagire e riaggrapparsi alla gara. Questa è una partita che ci da ulteriori stimoli su cui lavorare. Sabato abbiamo un altro test molto duro ma va bene così perché vogliamo temprarci sulle difficoltà che queste partite possono crearci”.

Il capo allenatore Stefano Sacripanti: «Abbiamo fatto buone cose nei primi venti minuti, con grande fluidità nel movimento di palla, con buone esecuzioni ed una buona difesa; poi è calata la brillantezza, abbiamo concesso qualcosa in più e qualche tiro aperto agli avversari. Nel complesso la partita è stata positiva ed abbiamo visto il frutto del lavoro di questi primi giorni. Mancavano Logan, Robinson e Pinkins, ma è stata una buona occasione per gli altri per mettersi in mostra, avere maggiore spazio e fare esperienza. Fisicamente si è visto che la squadra ha solo nove giorni di preparazione, ha fatto buone difese e giocate nella prima parte di gara ma poi col trascorrere dei minuti si è vista la pesantezza nelle gambe, com’è giusto che sia in questa fase della preparazione».

I TABELLINI

GIVOVA SCAFATI 73 – 62 REAL SEBASTIANI RIETI

GIVOVA SCAFATI: Timperi 1, Lottie 8, Gentile 11, Mouaha, Morvillo n. e., De Laurentiis 6, Reale 2, Rossato 2, Rivers 21, Nunge 17, Pini 3, Borriello n. e.. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Massimo.

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 6, Frattoni, Petrovic, Piccin 3, Hogue 8, Ancellotti 14, Johnson 19, Raucci 5, Italiano 2, Nobile 2, Spanghero 2. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistenti Allenatori: Ruggieri Andrea, Miluzzi Enrico.

ARBITRI: Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (Na), Nicola Beneduce di Caserta, Pietro Rodia di Avellino.

NOTE: Parziali: 20-10; 22-15; 17-17; 14-19. Spettatori: 1.000 circa.

Area Comunicazione RSR