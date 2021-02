Cambia il calendario della Withu Bergamo: rinviate le gare contro Torino e Capo d’Orlando

A seguito della convocazione con la nazionale albanese di Rei Pullazi, Ferdi Bedini e Celis Taflaj, impegnati i prossimi 18 e 20 febbraio in due gare delle pre-qualificazioni ai Campionati del Mondo 2023, la Withu Bergamo comunica che la gara contro Orlandina Capo d’Orlando, in programma domenica 21 febbraio, è rinviata a data da destinarsi.

Per lo stesso motivo si è provveduto al rinvio a data da destinarsi, in collaborazione con la Reale Mutua Torino, della gara in programma mercoledì 17 febbraio tra Reale Mutua Torino e Withu Bergamo.

Contestualmente è stata predisposta l’inversione di campo per la gara Withu Bergamo-Reale Mutua Torino di mercoledì 31 marzo, che si disputerà quindi al Pala Gianni Asti di Torino.

Vittorio Milesi

Ufficio Stampa