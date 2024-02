By

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che, a seguito della distorsione alla caviglia riportata durante la gara con Vigevano, l’atleta Luca Cesana è stato sottoposto dallo Staff Medico del Club a esami strumentali che hanno escluso lesioni, ma anche evidenziato un versamento alla caviglia stessa.

I tempi di recupero per il rientro in campo del giocatore sono stimati in circa un mese.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’