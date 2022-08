Cantù: ecco i numeri di maglia della stagione 2022-23

By

È tempo di dare i numeri in casa Acqua S.Bernardo, di maglia, s’intende. I cinque giocatori canturini reduci dalla passata stagione hanno scelto di non cambiare la propria numerazione, dunque confermato il numero 1 di Francesco Stefanelli, l’11 di Stefan Nikolic e il 20 di Matteo Da Ros, così come il 21 di Lorenzo Bucarelli e il 28 di Giovanni Severini.

Venendo ai nuovi: Dario Hunt ha scelto di tenersi stretto il suo tradizionale numero 4, che aveva vestito anche nelle precedenti esperienze italiane con le maglie di Capo d’Orlando, Juvecaserta e Brescia. Filippo Baldi Rossi abbraccia ancora una volta il suo numero 8, ormai inseparabili. Il giovanissimo Nicola Berdini, invece, sceglie il 9. Il veterano Giovanni Pini conferma il 22 che aveva indossato anche a Verona, con cui ha ottenuto una storica promozione in Serie A giusto pochi mesi fa. Infine, chiude la lista il play croato Roko Rogic, il quale ha scelto di non separarsi dal numero 32 che aveva già indossato nelle ultime stagioni sia nelle squadre di club sia con la Nazionale della Croazia.

Uff.Stampa Pall Cantù