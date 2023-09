Cantù, ecco la maglia della stagione 2023-24

L’Acqua S. Bernardo indosserà questa sera una nuova bellissima divisa, realizzata grazie alla collaborazione con lo sponsor tecnico Bitre Sport, che presenta una serie di significati iconici legati all’importante percorso che sta compiendo la Pallacanestro Cantù.

Il concept delle maglie, che i ragazzi di coach Cagnardi indosseranno in tutta Italia, porta con sé infatti sia un ovvio riferimento al progetto sportivo sia un richiamo alla nuova Arena, come veicolo di rilancio del nostro territorio.

La connessione con il main sponsor Acqua S. Bernardo è fortissima, evidenziata sia dal tradizionale colore verde delle divise da trasferta, sia dal profilo delle montagne da cui nascono le sorgenti, disegnato sul fronte maglia con un tratto bianco, sia dalla presenza del logo in posizione principale. Questo come omaggio a chi, con le sue gocce, da sei anni fornisce linfa vitale alla Pallacanestro Cantù.

Sotto il profilo delle montagne però una linea blu, che accompagna il tratto per l’intero percorso come un fedele compagno di viaggio, si collega idealmente al logo di Cantù Next, anch’esso presente sulla maglia, a testimoniare l’impegno di tutti coloro, soci, imprenditori e aziende, che in questo fondamentale periodo stanno investendo nel progetto della nuova Arena e quindi nel futuro del nostro club.

Due colori, il bianco e il blu, che rappresentano la comunità dei tifosi canturini.

Non possono mancare i loghi dei nostri fedeli partner, che ormai da anni hanno sposato il progetto di Pallacanestro Cantù, Paparelli, Bit Informatica, Intesa Sanpaolo, a cui si aggiunge la conferma di Kyocera.

Sui pantaloncini continueranno a essere presenti, inoltre, altri sponsor storici del club come Bennet, Frigerio Viaggi e Iperauto.

Le repliche delle nuove divise saranno presto disponibili per l’acquisto da parte dei tifosi in sede della Pallacanestro Cantù e, durante le partite casalinghe, al corner del PalaFitLine Desio.

La storia della maglia non finisce però qui, perché durante la stagione si arricchirà di nuovi interessanti capitoli.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’