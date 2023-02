Cantù-JB Monferrato, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Comazzi

«Complimenti a Cantù per la vittoria, anche se il punteggio è forse un po’ bugiardo – spiega coach Comazzi -. Per 30 minuti la partita è rimasta in equilibrio, poi Cantù è riuscita a fuggire in contropiede. Dobbiamo lavorare meglio in allenamento senza guardare troppo al calendario, che vede i prossimi match ancora contro le prime squadre del campionato».

«Una vittoria importante davanti al nostro pubblico, dopo la brutta figura con Piacenza – conferma coach Sacchetti -. La squadra è riuscita a fare diversi break per scappare, ma Monferrato è sempre rientrata in corsa. Alla fine, il punteggio è un po’ severo per gli ospiti, ma la vittoria è più che meritata. Le due assenze hanno sicuramente pesato, penso per esempio a quella di Baldi Rossi che era inaspettata. Detto ciò, il fatto che un leader come Filippo fosse anche solo in panchina, ha dato una mano importante alla squadra».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’