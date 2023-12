Cantù – Juvi Cremona, la sala stampa: le parole di Mattia Costacurta

Il commento del primo assistente Mattia Costacurta dopo la vittoria di Cantù su Cremona.

“Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata una partita dura, come all’andata. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo a livello offensivo, pur subendo un po’ troppo da 2 punti, permettendo a Cremona di finire a contatto all’intervallo. Nel terzo quarto siamo stati più attenti sia sugli uno contro uno in difesa, che a rimbalzo. Questo ci ha portato fino all’allungo di metà terzo quarto, dove avevamo oltre dieci punti di vantaggio. Sapevamo di giocare contro una squadra difficile da affrontare e che non molla mai, ed è quello che è successo, quando con le bombe di Musso e le iniziative di Medford sono stati bravi a rientrare in partita. In quel momento, quando era ancora più difficile mantenere la calma e la concentrazione, siamo riusciti negli ultimi due possessi a fare le cose giuste sia a livello offensivo che difensivo, riuscendo a portare a casa la partita”.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’