Cantù: le parole di Antonio Biella in vista della Final Four di Coppa Italia

A pochi giorni dal via della Final Four di Coppa Italia LNP Old Wild West 2023 sale l’attesa in casa canturina, mentre procedono senza sosta i preparativi da parte della società. A fissare l’obiettivo è Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo e membro del CDA del Club biancoblù. Proprio in occasione della Coppa Italia i ragazzi di coach Meo Sacchetti scenderanno in campo all’E-Work Arena di Busto Arsizio con una divisa speciale che da una parte omaggia la bandiera italiana e dall’altra esalta il claim “Ogni goccia conta” di Acqua S.Bernardo.

«Come sponsor e come membro del CDA di Pallacanestro Cantù, provo orgoglio e felicità per aver organizzato la Final Four di Coppa Italia LNP 2023 e per essere arrivati a giocarcela – conferma Biella -. E pensare che non più di quattro anni fa rischiavamo di non esserci più, mentre ora abbiamo la forza, l’intraprendenza e il coraggio di poter organizzare un evento di questo livello. A livello sportivo stiamo dando un segnale di continuità, visto che anche l’anno scorso siamo arrivati alla fase finale della Coppa Italia. Sappiamo che nello sport ciò che conta sono sempre e solo le vittorie. Nella stagione in corso abbiamo mancato per poco la Supercoppa Italiana e ora ci giochiamo la Coppa Italia; un trofeo che, pur essendo quello di Serie A2, manca alla nostra bacheca, quindi, come tifoso mi piacerebbe raggiungere questo traguardo. Poi, chiaramente, il terzo obiettivo dell’annata è la promozione, che resta quello principale e il più sentito».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’